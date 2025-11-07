El autor de los delitos había cometidos varios hurtos en diferentes comercios de lujo en el sur de Gran Canaria

La Guardia Civil detiene a un autor reincidente por varios hurtos en Gran Canaria

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, en el marco del Plan Estratégico de Comercio Seguro, ha detenido a una persona vinculada a cinco delitos de hurto cometidos en diferentes comercios de la zona.

Durante las últimas semanas, varios establecimientos de una cadena comercial ubicada en distintos centros comerciales de Mogán y Santa Lucía de Tirajana venían siendo objeto de hurtos reiterados. Gracias al análisis de las grabaciones de videovigilancia, así como a la aportación de fotogramas y denuncias previas por parte de una de las empresas afectadas, los investigadores lograron identificar al presunto autor.

Además, las declaraciones de varios testigos fueron clave para avanzar en la investigación. Se constató que el detenido cuenta con antecedentes relacionados con hechos similares, lo que puso de relieve su reincidencia en este tipo de delitos.

Los hurtos, perpetrados entre el 25 de agosto y octubre de 2025, afectaron notablemente a la empresa, que presentó denuncias tanto de forma presencial como a través de la plataforma ON-RED (Oficina Nacional de Recogida Electrónica de Denuncias).

Objetos sustraídos

Entre los objetos sustraídos figuran artículos de lujo y elevado valor, como gafas de sol de reconocidas marcas (Dolce & Gabbana, Versace, Saint Laurent), perfumes exclusivos y diversas piezas de bisutería de alto precio. El valor total de los artículos sustraídos en los distintos hurtos registrados se aproxima a los 3.000 euros, según la estimación realizada.