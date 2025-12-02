El encuentro reunió en Gran Canaria a profesionales, autoridades y operadores para mejorar la protección de visitantes y trabajadores

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha celebrado en Mogán, en el sur de Gran Canaria, las Jornadas de Turismo Seguro 2025. La cita reunió a profesionales del turismo, representantes de la Fiscalía, hoteleros, autoridades portuarias, AENA, empresas de free tours, consulados, fuerzas de seguridad y autoridades locales.

Puerto Rico, Mogán, Gran Canaria

Desde el inicio, la jornada subrayó la importancia del turismo como motor económico en Canarias. Los ponentes analizaron los desafíos de seguridad que afronta un destino multicultural que recibe miles de visitantes cada día.

Coordinación y respuestas prácticas

El objetivo principal fue reforzar la seguridad del sector turístico mediante una mejor coordinación entre las entidades implicadas. Los asistentes participaron en ponencias y mesas de debate centradas en delitos asociados al turismo, amenaza terrorista, ciberdelincuencia en el ámbito hostelero y la reforma del aplicativo de hospedaje.

La Guardia Civil reafirmó su compromiso con la protección de visitantes y profesionales. Este trabajo busca consolidar la imagen del archipiélago como un destino seguro y de calidad.

Propuestas para la próxima temporada

La jornada concluyó con una mesa redonda que recopiló propuestas destinadas a reforzar la seguridad en la próxima temporada turística. Los participantes destacaron que la colaboración entre instituciones y sectores sigue siendo la herramienta más eficaz para garantizar una experiencia segura.

Estas Jornadas de Turismo Seguro 2025 representan un paso decisivo en la unión de esfuerzos entre la Guardia Civil y el sector turístico. La cita impulsa un archipiélago más competitivo, responsable y preparado ante los retos que plantea la evolución constante del turismo.