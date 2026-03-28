La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de la joven noruega tras el aviso de varios testigos este sábado por la mañana

La jornada de este sábado ha comenzado con una trágica noticia en el sur de Gran Canaria. La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de 15 años y origen noruego en la bocana del muelle de Puerto Rico, situado en el municipio de Mogán.

Informan: César Lorenzo / Pablo Trespi

El centro coordinador 112 Canarias ha recibido varias llamadas de alerta alrededor de las 09:00 horas de hoy. Estos avisos informaban de la presencia de un cuerpo en el agua, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencias. Según ha explicado el cuerpo armado, la madre de la joven ya ha identificado formalmente a la menor tras personarse en el lugar del incidente.

Imagen de archivo | Guardia Civil

Despliegue de la Policía Judicial en Puerto Rico

Tras recibir el aviso, un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha trasladado hasta la zona para hacerse cargo de la situación. Actualmente, los investigadores analizan todas las hipótesis posibles para determinar las causas exactas del fallecimiento.