El Heidelberg Volkswagen inicia la defensa del título ante un Haro Rioja Vóley en gran forma, buscando asegurar el primer triunfo de los cuartos de final en La Rioja

El Heidelberg Volkswagen inicia la defensa del título de Liga Iberdrola en Haro / Heidelberg Volkswagen

Este sábado, a las 17:00 hora canaria, el Heidelberg Volkswagen comienza la defensa del título de Liga Iberdrola con la visita al OCISA Haro Rioja Vóley. Uno de los mejores equipos de la última fase segunda vuelta liguera, para abrir los cuartos de final del play-off de Liga Iberdrola.

Las grancanarias arriban a Haro con el objetivo de despejar las dudas del último tramo de la fase regular. Y conseguir sumar el primer triunfo de la eliminatoria en La Rioja para «conseguir cerrar el acceso a semifinales en dos partidos en el Pabellón Miguel Solaesa», ha afirmado ante los medios de comunicación su entrenador, David Gil.

Gil ha avisado de la importancia de entrar «al cien por cien» en el encuentro y mantener la intensidad de juego en todo momento. Para no permitir que las riojanas desplieguen su juego en el Polideportivo Municipal El Ferial, una de las pistas más activas de la Liga Iberdrola. «Haro viene a un gran nivel y debemos demostrar que somos el equipo campeón de la Liga Iberdrola y de la Supercopa de España», ha realzado el técnico del conjunto grancanario sobre la necesidad de dar un paso adelante.

Máxima concentración para ganar

Por su parte, la central Blanca Martínez ha resaltado que los play-off son «una competición completamente distinta» a la fase regula. Y ha confiado en que sirva para dejar atrás la mala dinámica.

Para conseguir batir a OCISA Haro Rioja Vóley, la alicantina ha incidido en la necesidad de controlar el ritmo de juego. Y «mantener la máxima concentración» para batir a un equipo que tendrá la ventaja del apoyo de una pista «muy complicada» en la que la afición aprieta con fuerzas.