La empresa isleña 3Doubles Producciones trabaja en esta nueva película de animación

La mítica serie Heidi y su entrañable personaje de una niña que vivía en Los Alpes regresa el próximo 22 de agosto en cines de todo España. Esta nueva película tiene detrás la empresa 3Doubles Producciones que trabaja en Santa Cruz de Tenerife.

En la capital tinerfeña, más de 30 personas han trabajado para dar vida a la nueva Heidi, un equipo que ya optó al Goya con otro film, Super Klaus, y que ve a Canarias como un lugar privilegiado para hacer cine de animación.

Historia que trasciende generaciones

‘Heidi, el rescate del lince’ es el nombre de este nuevo largometraje que espera unir con este trabajo a diversas generaciones. La pequeña protagonista explora en esta nueva historia el amor por los animales y los valores.

«La película trata en concreto de cómo Heidi descubre un pequeño lince que su hábitat natural está en peligro por culpa de un empresario que viene a las montañas», asegura Biel Gil, supervisor de animación en 3Doubles Producciones, a RTVC.

«Es como volver a vivir un poco la misma cosa que viste hace tiempo, pero modernizada«, añade Gil sobre este nuevo relato de uno de los personajes más conocidos de las series de animación.

Heidi se reinventa con toque canario en una nueva película / Informativos RTVC

«Lo guay de tener un equipo aquí es que es completamente internacional. Incluso tenemos gente extranjera, tenemos gente de Barcelona, Madrid, Bilbao y, por supuesto, canarios», afirma Eduard Suñol, animador en 3Doubles Producciones.

Esta película es una coproducción entre Alemania, España y Bélgica, dirigida por Tobias Schwarz y Aizea Roca Berridi, y se estrenará en los cines españoles en su versión original en euskera, y con doblaje en castellano y catalán.