El accidente ocurrió en la calle Tomé Cano a las 09:21 horas

Una mujer, de 29 años, resultó herida este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la calle Tomé Cano, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Herida tras una colisión en una vía de Santa Cruz de Tenerife / Archivo RTVC

El suceso se produjo sobre las 09:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un turismo y una motocicleta habían colisionado y que la ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria.

Traslado al centro sanitario

Tras este aviso, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y, una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado.

Posteriormente, el personal sanitario trasladó a la herida en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, personal sanitario del centro de salud de Tomé Cano y de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) en la zona, además de Bomberos, colaboraron con los efectivos del SUC en el lugar del accidente.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.