Herida en un accidente de moto de agua en San Miguel de Abona

La caída de la moto de agua terminó con una mujer herida que tuvo que ser trasladada al hospital

Una mujer, de 46 años de edad, resultó herida en la tarde de este jueves en un accidente tras caerse de una moto de agua en la Marina de San Miguel, en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife).

Marina San Miguel de Abona, donde ocurrió el accidente con la moto de agua

El suceso se produjo sobre las 19:15 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente. Ell Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en la espalda de carácter moderado. Tras estabilizarla, precisó de traslado al Hospital Quirón Costa Adeje.

Por su parte, la Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias.