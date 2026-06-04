Una mujer sufre heridas de gravedad tras caer por un desnivel de difícil acceso en el municipio grancanario de Santa Brígida

Una mujer de 61 años sufrió politraumatismos graves este jueves tras caer hacia un barranco en Santa Brígida, Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta a las 07:33 horas y movilizó de inmediato un amplio dispositivo de rescate.

Herida en estado crítico una mujer tras caer hacia un barranco en Gran Canaria / 112 Canarias

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria accedieron al lugar para rescatar a la afectada de la zona de difícil acceso. Posteriormente, los efectivos trasladaron a la víctima hasta el lugar donde esperaban los recursos sanitarios para su inmediata atención.

Por su parte, el personal médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria del centro de salud estabilizó a la paciente. Debido a la gravedad de los politraumatismos, una ambulancia medicalizada la evacuó de forma urgente hacia el centro hospitalario asignado.

Finalmente, la mujer ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para recibir cuidados especializados.

Colaboración policial en la zona

Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local colaboraron de forma activa con el resto de los servicios de emergencia desplegados en la calle José Cabrera Ramírez.