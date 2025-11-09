ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Herida una joven de 20 años tras la colisión de dos vehículos a la altura de La Laguna

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Efectivos de Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias

Efectivos de Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias
Imagen archivo RTVC.

La colisión de dos vehículos deja una mujer, de 20 años de edad, herida este domingo en La Laguna. Todo ello, tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, en el punto kilométrico 10.800, aproximadamente, a la altura de La Laguna, en la isla de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Recursos de emergencia

El suceso se produjo sobre las 05:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un vehículo había impactado con la mediana y que, posteriormente, otros dos coches habían colisionado en la vía, por lo que se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una afectada, que presentó un traumatismo abdominal de carácter moderado, que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las subestaciones eléctricas ucranianas de Jmelnitski y Rivne reducen su producción tras los ataques rusos

Trágica jornada en el mar en Tenerife: tres fallecidos y quince heridos en plena prealerta por fenómenos costeros

Rayo Vallecano vs Real Madrid: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

AD Ceuta FC vs UD Almería: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Un informe sitúa a Canarias como segunda CCAA con mayor superávit en 2024

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025