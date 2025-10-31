A las personas heridas se les trasladó a Hospiten Sur, mientras que la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona
Dos personas han resultado heridas este viernes en una colisión frontal en Arona.
Los hechos han sucedido a las 08.23 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de la colisión frontal de dos vehículos en la TF-66.
Vehículos accidentados
Los heridos son una joven de 24 años y un hombre de 53 años, ambos con policontusiones de carácter moderado.
Los bomberos aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a un ocupante de cada vehículo mientras que el personal del SUC asistió a los afectados y los trasladó a Hospiten Sur mientras que la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.