A las personas heridas se les trasladó a Hospiten Sur, mientras que la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona

Imagen archivo RTVC.

Dos personas han resultado heridas este viernes en una colisión frontal en Arona.

Los hechos han sucedido a las 08.23 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de la colisión frontal de dos vehículos en la TF-66.

Vehículos accidentados

Los heridos son una joven de 24 años y un hombre de 53 años, ambos con policontusiones de carácter moderado.

Los bomberos aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a un ocupante de cada vehículo mientras que el personal del SUC asistió a los afectados y los trasladó a Hospiten Sur mientras que la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.