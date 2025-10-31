A las personas heridas se les trasladó tras el suceso, al Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe

Todo comenzó en el interior de un bar de la zona de Vueltas, cuando varias personas resultaron heridas. Posteriormente, la pelea se trasladó al exterior y fue a más, acabando así con dos personas heridas, una por arma blanca y la otra, por una botella.



Los heridos llegaron por sus propios medios al centro de salud de Valle Gran Rey y tras ello, el Servicio de Urgencias Canario los trasladó hasta el Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe. Uno ya ha sido dado de alta, el otro se encuentra en observación, pero su vida no corre peligro.



Dos personas han sido ya detenidas como presuntos agresores. Cabe destacar que se trata de una zona donde ya se produjo otro apuñalamiento en marzo de este año y que provocó el fallecimiento de una persona.



La Gomera es una isla que tiene un índice de criminalidad 22 puntos por debajo de la media nacional.