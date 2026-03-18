Un helicóptero rescata a una senderista accidentada en La Gomera

El GES evacúa a una mujer de 64 años tras sufrir una caída que le impedía continuar la marcha en la zona de La Mérica

Una mujer de 64 años sufrió heridas de diversa consideración este martes tras caer accidentalmente en la zona de La Mérica. Se trata de un enclave escarpado situado en el municipio gomero de Valle Gran Rey. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió el aviso del incidente y movilizó de inmediato un dispositivo de rescate aéreo y terrestre para asistir a la afectada en este paraje de difícil acceso.

Imagen de archivo | Gobierno de Canarias

El suceso tuvo lugar en torno a las 11:42 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 gestionó una alerta que informaba sobre la situación de la senderista. Los alertantes comunicaron que la mujer no podía continuar su marcha por sus propios medios. Esa circunstancia obligó al Cecoes a activar los recursos de emergencia necesarios para intervenir con rapidez en la zona alta del municipio.

Maniobras de rescate desde el aire

Los operarios del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) localizaron el punto exacto del accidente y descendieron hasta el lugar donde se encontraba la senderista. Tras prestarle una primera asistencia sanitaria in situ para estabilizarla, los especialistas procedieron a su izado y evacuación mediante la aeronave hasta la helisuperficie de San Sebastián de la Gomera.

Una vez el helicóptero tomó tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asumió la atención de la herida en la pista de aterrizaje. Los sanitarios valoraron las lesiones de la mujer y decidieron su traslado inmediato en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Una vez en el centro sanitario, el equipo médico completó el diagnóstico y tratamiento de la afectada.