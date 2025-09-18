Un herido con arma blanca en La Herradura, en Telde

El hombre herido sufrió heridas por arma blanca y contusiones en la cara, por lo que fue trasladado de La Herradura al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en la rotonda de acceso a La Herradura, en Telde (Gran Canaria). Lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Rotonda de acceso a La Herradura, en Telde

Los hechos se han producido a las 07.12 horas de este jueves. Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Comprobaron que el afectado presentaba heridas por arma blanca y traumatismo facial de carácter moderado. Tuvo que ser trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Insular Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se han personado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que han realizado las diligencias correspondientes.