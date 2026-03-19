El siniestro ocurrió durante la noche de este miércoles en el Camino de Las Mercedes

Un varón de 30 años resulto herido grave la noche de este miércoles tras chocar su vehículo contra un muro en el Camino de Las Mercedes, en el municipio tinerfeño de La Laguna, según informó 112 Canarias.

Herido grave tras chocar su coche contra un muro en La Laguna / Archivo RTVC

El Centro Coordinador de Emergencias (CECOES) recibió un aviso sobre el siniestro a las 21:52 horas de este miércoles y movilizó al Consorcio de Bomberos de Tenerife, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Policía Local.

La alerta informaba que una persona necesitaba asistencia sanitaria tras la colisión frontal de un vehículo contra un muro en la dirección antes mencionada y el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

El personal del SUC asistió y estabilizó al hombre afectado, que presentaba un politraumatismo de carácter grave en el momento inicial de la asistencia, antes de trasladarlo en una ambulancia medicalizada al Hospital Nuestra Señora de Candelaria.