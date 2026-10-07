El motorista, de 39 años, está herido grave tras un accidente de tráfico en el que chocó contra un turismo en la carrtera TF-28, en Candelaria

Herido grave un motorista en un accidente de tráfico en Candelaria

Un motorista de 39 años ha resultado herido de carácter grave en un accidente de tráfico este miércoles en Candelaria, informaron fuentes del 112 Canarias.

El siniestro, consistente en una colisión entre un turismo y una moto, se ha registrado en la carretera TF-28 a su paso por Barranco Hondo.

Personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter grave, y una vez estabilizado lo evacuaron en ambulancia medicalizada al hospital de la Candelaria.

Los Bomberos de Tenerife colaboración con los recursos de emergencia, mientras que Policía Local y Guardia Civil se encargaron de las diligencias correspondientes.