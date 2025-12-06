Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al herido, que presentó politraumatismos de carácter grave

Un motorista, de 61 años, ha resultado herido grave este sábado tras sufrir una caída en la carretera de Los Palmitos, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 10.17 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al herido, que presentó politraumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.