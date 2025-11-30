Los implicados emprendieron la huida en un coche robado, dejando vehículos accidentados, varios heridos y diversos daños materiales

Una persecución policial deja tres heridos y varios vehículos accidentados en Santa Cruz de Tenerife. Imagen de Archivo

Una persecución policial a dos varones que conducían un coche robado por las calles de Santa Cruz de Tenerife se ha saldado con varios vehículos accidentados, tres heridos de diversa consideración, dos de ellos agentes de la Policía Local, y un detenido, mientras se busca al segundo implicado.

Según han informado a EFE fuentes de la Policía Local de Santa Cruz, el dispositivo de búsqueda permanece activo y la persona detenida es un varón menor de edad de 16 años.

Los hechos se desencadenaron en la calle que une la Avenida 3 de mayo con La Salle, cuando el vehículo, que figura como sustraído a una empresa de alquiler de Las Palmas de Gran Canaria, se saltó un ceda al paso y colisionó contra otro coche.

Colisión de dos agentes

De este primer incidente resultó herido de consideración el conductor, un hombre de 65 años, que se le evacuó en ambulancia.

Sin pararse, el vehículo prosiguió su camino y, pese a que una patrulla de la Policía Local intentó darle el alto, desobedeció la orden, lo que desencandenó una larga persecución policial que transcurrió por La Salle, la calle Galcerán, Méndez Núñez, 25 julio, la rambla, avenida Asuncionistas y Reyes Católicos.

En este punto, el conductor del vehículo decidió girar por la calle Unamuno en dirección contraria, lo que provocó una colisión de dos agentes de la Policía local que sufrieron heridas leves al chocarse con una farola.

Rastros de drogas en el coche

El vehículo sustraído continuó su huida por la avenida Madrid y la avenida Benito Pérez Armas, donde provocó otro accidente con dos coches implicados y diversos daños materiales.

La Policía Local logró cortarle el paso en la calle Comodoro Rolin, momento en el que dos personas jóvenes se bajaron del coche y emprendieron su huida a pie, siendo uno de ellos interceptado por dos motoristas de la Policía Local. Al otro ocupante del vehículo se le continúa buscando.

Una inspección de unidad canina de la Policía Local detectó que en el vehículo había rastros de drogas, sin que se encontrase nada.