Un hombre de 42 años resultó herido en la mañana de este viernes con un traumatismo craneoencefálico de carácter grave al ser atropellado en Candelaria.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos ocurrieron a las 07.11 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta. En ella, se informaba del atropello de un hombre en la Calle Guanches de la Virgen de la Candelaria.

Herido grave

Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUC valoró y asistió al herido y, tras estabilizarlo, lo trasladó al Hospital de La Candelaria mientras que la Policía Local se encargó del atestado.