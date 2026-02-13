ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Herido grave un hombre al ser atropellado en Candelaria

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUC valoró y asistió al herido y lo trasladó al Hospital de La Candelaria

Un hombre de 42 años resultó herido en la mañana de este viernes con un traumatismo craneoencefálico de carácter grave al ser atropellado en Candelaria.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos ocurrieron a las 07.11 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta. En ella, se informaba del atropello de un hombre en la Calle Guanches de la Virgen de la Candelaria.

Herido grave

Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUC valoró y asistió al herido y, tras estabilizarlo, lo trasladó al Hospital de La Candelaria mientras que la Policía Local se encargó del atestado.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Sanidad eleva a ‘Alto’ el riesgo por radiación ultravioleta, inusual en esta época del año

Arona activa el proyecto ‘Humboldt 12’ para la inserción laboral de jóvenes desempleados

El Gobierno estudia endurecer las deducciones en IRPF para los caseros que suban el alquiler

Trump niega que el magnate Harry Sargeant esté «autorizado» para mediar con Venezuela en nombre de EEUU

La Gala de la Reina deslumbra este viernes en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026