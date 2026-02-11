ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un hombre en estado grave tras sufrir el atropello de una guagua en Tías

RTVC
RTVC

El hombre, de 50 años, sufrió el atropello en la Avenida de Las Playas, en el municipio lanzaroteño de Tías y está ingresado con pronóstico grave

Avenida de las Playas, Puerto del Carmen, Tías, Lanzarote, donde un atropello dejó a un hombre hospitalizado grave
Avenida de las Playas, Puerto del Carmen, Tías, Lanzarote, donde un atropello dejó a un hombre hospitalizado grave

Un hombre de 50 años ha resultado herido grave en un atropello ocurrido este martes por la tarde en Tías, Lanzarote. Lo arrolló una guagua en la Avenida de Las Playas, en la zona turística de Puerto del Carmen. Lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

Ocurrió a primera hora de la tarde. Alertaron al 1-1-2 del accidente a las 15:54 horas, momento en el que activó dos ambulancias del SUC y a efectivos de la Policía Local, que se encargaron de efectuar el atestado.

El herido sufrió politraumatismos de carácter grave en el accidente. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo valoró y asistió en el lugar de los hechos. Después lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

55-69 | El Tenerife suma una victoria de prestigio ante el Era Nymburk

Una colisión entre dos guaguas provoca daños materiales y obliga a desalojar una nave en Arrecife

La baja visibilidad obliga a desviar once vuelos y complica la circulación en Tenerife

Canarias refuerza la coordinación con cabildos y el Estado para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte

Consejo Asesor respalda el Decreto Canarias, pero los sindicatos advierten puntos mejorables

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026