El hombre, de 50 años, sufrió el atropello en la Avenida de Las Playas, en el municipio lanzaroteño de Tías y está ingresado con pronóstico grave

Un hombre de 50 años ha resultado herido grave en un atropello ocurrido este martes por la tarde en Tías, Lanzarote. Lo arrolló una guagua en la Avenida de Las Playas, en la zona turística de Puerto del Carmen. Lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

Ocurrió a primera hora de la tarde. Alertaron al 1-1-2 del accidente a las 15:54 horas, momento en el que activó dos ambulancias del SUC y a efectivos de la Policía Local, que se encargaron de efectuar el atestado.

El herido sufrió politraumatismos de carácter grave en el accidente. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo valoró y asistió en el lugar de los hechos. Después lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.