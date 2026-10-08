El afectado grave, de 39 años, sufrió politraumatismos graves y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Herido grave un hombre tras la colisión de un turismo y una moto en Candelaria. Europa Press

Un hombre de 39 años ha resultado herido de carácter grave este miércoles tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-28, a su paso por Barranco Hondo, en el municipio tinerfeño de Candelaria.

El accidente se produjo sobre las 17:14 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió la alerta y activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado en el lugar y, tras estabilizarlo, lo trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria debido a la gravedad de los politraumatismos sufridos.