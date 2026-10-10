El joven herido grave sufrió varios traumatismos en el accidente, ocurrido anoche en la calle Matagalpa, y fue trasladado al Hospital Doctor Negrín

Herido grave un motorista de 25 años tras colisionar con un coche en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

Un joven de 25 años ha resultado herido de carácter grave tras colisionar la motocicleta que conducía con un turismo en la calle Matagalpa, en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente se produjo sobre las 22:46 horas de este viernes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Presentaba varios traumatismos de pronóstico grave

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó hasta el lugar y comprobó que el afectado presentaba varios traumatismos de pronóstico grave. Tras recibir asistencia sanitaria, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Agentes de la Policía Local también acudieron al lugar del siniestro para regular el tráfico e instruir el atestado correspondiente. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.