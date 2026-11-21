Bajo el lema ‘Rebelión de la lectura’, la cita reúne a escritores como Luis Landero, Rodrigo Cortés y Espido Freire, que presenta su última obra, ‘Guía de lugares que ya no existen’

La Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria regresa al parque de San Telmo para celebrar su 37.ª edición, tras la interrupción de la pasada convocatoria. Lo hace bajo el lema ‘Rebelión de la lectura’, con una programación que vuelve a convertir este espacio en punto de encuentro para lectores y escritores.

RTVC

Por la feria han pasado autores como Luis Landero y Rodrigo Cortés. También Espido Freire, que ha presentado su último libro, Guía de lugares que ya no existen, una propuesta que invita a viajar por espacios que han desaparecido o cambiado con el paso del tiempo.

Un viaje por los recuerdos y las emociones

La escritora plantea una guía de viaje poco convencional, en la que los destinos están ligados a experiencias personales y emociones. Desde la casa de los abuelos que parece más pequeña al regresar años después, hasta lugares que fueron arrasados por conflictos bélicos.

La obra también recupera el Bilbao anterior a las inundaciones de 1983. Un recorrido por escenarios que ya no existen tal y como fueron, pero que permanecen vivos en la memoria.