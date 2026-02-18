El motorista sufrió una caída en el kilómetro 17 de la GC-41 en el municipio de Valsequillo

Un motorista de 60 años resultó herido grave sobre las 06.40 horas de este miércoles al sufrir una caída en el kilómetro 17 de la vía GC-41, dentro del Valsequillo (Gran Canaria). Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Su personal asistió al hombre de politraumatismos de carácter grave. Fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias.