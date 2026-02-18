ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Herido grave un motorista tras una caída en Valsequillo, en Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El motorista sufrió una caída en el kilómetro 17 de la GC-41 en el municipio de Valsequillo

Un motorista de 60 años resultó herido grave sobre las 06.40 horas de este miércoles al sufrir una caída en el kilómetro 17 de la vía GC-41, dentro del Valsequillo (Gran Canaria). Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Su personal asistió al hombre de politraumatismos de carácter grave. Fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las aerolíneas rechazan subida de tarifas de Aena y piden una rebaja anual de 4,9 % hasta 2031

Dimite el número dos de la Policía tras la querella de una agente por agresión sexual

Aena aprueba una subida media de tarifas de 43 céntimos por pasajero entre 2027 y 2031

CC y PP proponen evaluar las normas específicas para Canarias con el Estado

La Cabalgata Infantil llenó de color e ilusión Las Palmas de Gran Canaria

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026