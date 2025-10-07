Herido un hombre que ayudaba a apagar un incendio en Los Silos

Sufrió una caída en el incendio que tuvo lugar esta madrugada en un cañaveral cercano a una vivienda en Los Silos, en Tenerife

Un hombre de 38 años ha resultado herido en la madrugada de este martes con un traumatismo en una pierna cuando colaboraba en la extinción de un incendio en un cañaveral próximo a una vivienda en Los Silos.

Los hechos han sucedido pasadas las 04.00 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de la declaración de un incendio de un cañaveral próximo a una vivienda en la TF-42. Concretamente, entre los kilómetros 15 y 16.

Los bomberos procedieron a la extinción del incendio, que no llegó a afectar a la vivienda. Un equipo del SUC que se desplazó con carácter preventivo asistió a este vecino. Había sufrido una caída mientras colaboraba en el incidente, por lo trasladaron en ambulancia al Hospital del Norte.

El incendio quedó totalmente controlado a las 07.49 horas.