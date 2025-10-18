ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Herido un menor de 15 años tras caerse de una motocicleta en San Miguel de Abona

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El menor presentó un traumatismo facial de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia del SUC

El menor presentó un traumatismo facial de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia del SUC
Imagen archivo RTVC.

Un menor, de 15 años de edad, ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una caída de la motocicleta en la que circulaba por la Avenida El Guincho. En concreto, en el municipio de San Miguel de Abona. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

San Miguel de Abona

El suceso se produjo sobre las 03:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo facial de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia del SUC al Hospital del Sur.

Por su parte, la Guardia Civil realizó las diligencias correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Sevilla vs Mallorca: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Desarticulado un grupo criminal que trató de introducir más de 1.000 kg de hachís por la costa de La Gomera

El IGN detecta una serie sísmica de 40 terremotos frente a la costa de Fasnia, en el sur de Tenerife

La Gomera pone en valor la «entrega y compromiso» de seis mujeres dedicadas al sector primario

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de Gaza

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025