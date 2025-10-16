ES NOTICIA

Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500

Redacción RTVC
Una guagua ha sufrido un accidente en la GC-500 que ha dejado un fallecido y dos heridos graves

Una colisión frontal entre un turismo y una guagua se produjo hoy en la carretera GC-500, a la altura de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Según informa el Servicio de Urgencias Canario, el accidente se ha saldado con un hombre fallecido, conductor del turismo, y dos heridos graves, entre ellos el conductor de la guagua, que han sido trasladados al hospital.

Además, se está valorando el estado del resto de los afectados, entre ellos una veintena de ocupantes de la guagua.

