Nuevos datos sobre el accidente mortal entre una guagua y un coche en la GC-500

Según la investigación, el conductor de la guagua evitó una tragedia mayor al maniobrar en el último instante

Un expolicía nacional condenado por narcotráfico fallecía este jueves tras colisionar su vehículo contra una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande. El suceso ocurrió en apenas unos segundos y en un tramo de 400 metros, según los primeros informes.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y analiza varias hipótesis sobre el accidente. Los vecinos recuerdan que han denunciado durante años la velocidad excesiva en esa carretera. Piden medidas urgentes para evitar más siniestros.

El conductor de la guagua evitó una tragedia mayor

La rápida reacción del chófer impidió un choque frontal más grave. Su maniobra redujo el impacto y evitó consecuencias más trágicas. Los veinte pasajeros heridos solo sufrieron lesiones leves. El conductor, por su parte, fue atendido en el hospital y recibió el alta pocas horas después.


