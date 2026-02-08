Heridos dos niños al colisionar sus motos en Lanzarote

ES NOTICIA

Los menores, dos niños de 9 y 14 años, circulaban por un camino de tierra en Teguise, en Lanzarote, cuando chocaron y resultaron heridos

Dos niños, de 9 y 14 años, han resultado heridos de diversa consideración al colisionar las motos en las que circulaban en un camino de tierra por la zona de El Jablero, en el municipio de Teguise (Lanzarote). Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 13.50 horas de este domingo y hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Allí atendieron al menor de 9 años, quien presentaba inicialmente varios traumatismos de pronóstico moderado, mientras que el niño de 14 años sufrió contusiones de carácter leve.

Seguidamente ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el correspondiente atestado.

