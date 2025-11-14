La pasajera, una mujer de 25 años, ha sufrido un traumatismo craneal de carácter grave, tras sufrir una caída de moto este viernes en la carretera TF-21

Dos heridos, uno de gravedad, tras sufrir una caída con una moto en Vilaflor. RTVC

De los heridos caídos de la moto tras recibir atención del personal del Servicio de Urgencias Canario se le trasladó en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias em Tenerife, detallan fuentes del 112 Canarias.

El conductor de la moto, un varón de 28 años, presentaba policontusiones de carácter moderado y se le evacuó en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur en Tenerife.

Efectivos del Cecopin de Tenerife colaboraron con los recursos intervinientes y la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.