Dos heridos de gravedad tras la colisión de dos vehículos en Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El suceso ocurrió en el municipio de San Bartolomé de Tirajana

Una mujer y un hombre resultaron heridos de gravedad este jueves en Gran Canaria tras la colisión frontal de dos turismos en la GC-500, a la altura del aeródromo, en municipio de San Bartolomé de Tirajana, según informó el 112.

Dos heridos de gravedad tras la colisión de dos vehículos en Gran Canaria / Archivo RTVC

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 10.11 horas varias llamadas alertando del accidente y envió al lugar un helicóptero medicalizado, cuatro ambulancias y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana.

Trasladados en estado crítico

Tras llegar al lugar, los bomberos procedieron a liberar a los dos conductores del interior de sus vehículos ante la imposibilidad de salir por sus propios medios y aseguraron la toma del helicóptero en la vía junto a los vehículos siniestrados.

Además, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado en el helicóptero y las cuatro ambulancias, valoró y prestó la asistencia sanitaria a los dos afectados y, tras estabilizarlos, trasladó a la mujer al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y al hombre al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el momento inicial de la asistencia, la mujer, de 43 años, presentó varios traumatismos de carácter grave y la trasladaron al hospital en estado crítico en helicóptero medicalizado.

Por otro lado, el hombre, de 53 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia varios traumatismos de carácter grave y lo trasladaron en estado crítico al centro hospitalario en ambulancia medicalizada.

