Historias cocinadas a fuego lento en ‘Como en casa’

Esta semana, Catha y Kiko se adentran en las cocinas de Niño Malo, El Mesón de La Laguna, El Bufaero, Bokanka y Hygge Brunch & Gastrobar

Lugares donde la creatividad, la tradición y la cercanía se sirven en cada plato

De lunes a viernes a las 19:50 horas, Televisión Canaria vuelve a abrir las puertas de los fogones más auténticos del Archipiélago con ‘Como en Casa’, el programa gastronómico presentado por Catha González y Kiko Barroso. Camino ya de sus 500 capítulos, el espacio combina gastronomía y cercanía, recorriendo las Islas en busca de proyectos hosteleros que apuestan por la calidad, la innovación y el sabor con identidad.

Esta semana, ‘Como en Casa’ comienza su ruta de sabores desde Corralejo (Fuerteventura), donde Kiko y Catha visitan el GastroBar Niño Malo, un local moderno y desenfadado, dirigido por Nicola Ferrante, que apuesta por una cocina de fusión en constante evolución. Entre sus propuestas, un cavatelli con ragú de pulpo y un gyozpacho, mezcla de culturas y sabores que sorprenden al comensal.

El martes, el equipo se traslada a La Laguna (Tenerife) para descubrir El Mesón de La Laguna, en plena Calle Herradores. Allí, María de los Ángeles combina la tradición canaria con guiños contemporáneos, elaborando platos como el hojaldre relleno de queso de cabra o el rabo de toro estofado al vino tinto.

En La Garita (Telde, Gran Canaria), el Asador El Bufaero demuestra que las brasas también pueden ser aliadas del mar. Los hermanos Jorge y Diego Medina, junto a su madre Susana Pimentel, apuestan por el producto local y la calidez familiar. Entre sus recetas, destacan el pescado a la brasa y las albóndigas de lubina y gambón.

El Mercado de África de Santa Cruz de Tenerife se convierte el jueves en escenario de una historia de sabor y emprendimiento. Allí se encuentra Bokanka, proyecto del chef Juan Carlos Trevijano, que fusiona tradición venezolana y producto canario. Quienes lo visitan destacan la frescura de los ingredientes, la originalidad de los platos y la atención cercana que convierte la experiencia en algo único.

La semana culmina en el Paseo de Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria) con Hygge Brunch & Gastrobar, un espacio que combina el concepto nórdico de bienestar con el espíritu isleño. Su chef Fabricio Campetelli y su gerente Rodrigo Macías reciben al equipo para preparar un brioche ibérico y una cheesecake que ponen el punto dulce a la semana.