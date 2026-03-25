La nueva entrega del programa musical de Televisión Canaria vuelve, a partir de las 22:40 horas, con nuevas canciones y artistas para adivinar

`Hit List´ entra de nuevo en los hogares canarios este jueves 24 de marzo, a partir de las 22:40 horas, a golpe de música, memoria y velocidad para adivinar el mayor número de canciones y artistas en el menor tiempo.

`Hit List´ pone a prueba este jueves a sus campeones invictos frente a nuevos concursantes. RTVC.

En esta nueva entrega, conducida por Thania Gil e Iván Torres, los espectadores disfrutarán del regreso de los primos Manu y Eli, quienes tras encadenar cuatro victorias consecutivas buscan batir su propio récord frente a nuevos aspirantes como Ana y Javi, amigos decididos a superar el reto de sus vidas, y la pareja formada por los músicos y compañeros de banda, Eduardo y Frigol, que se suben con mucha fuerza el escenario.

El concurso musical de Televisión Canaria tiene preparado como cada semana un repertorio de grandes éxitos musicales que enfrentará a las tres parejas de concursantes y servirá de punto de encuentro de las familias canarias que juegan a adivinar canciones, bailar y tararear melodías que han marcado sus vidas a través de una dinámica sencilla, ágil y cargada de diversión.

Premios de hasta 6.000 euros

La dinámica del concurso continúa siendo la misma: cada semana se propondrá un quiz musical en el que, a través de cuatro fases eliminatorias, las tres parejas de concursantes competirán a contrarreloj para hacerse con el premio, que puede llegar a alcanzar los 6.000 euros. La pareja ganadora de cada entrega podrá volver al siguiente programa si supera la ronda final antes de que su marcador llegue a cero, permitiéndoles así acumular bote.

Así que habrá muchas sorpresas y nuevos retos para las parejas de concursantes que afinarán el oído demostrando cuánto saben de música y que compartirán con nuestros espectadores décadas de música. ¡Dale al play!.