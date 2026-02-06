ES NOTICIA

Hocklin abrirá la Gala Dragnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife

El sorteo contó con la presencia de todos los participantes y se celebrará el 16 de febrero en el escenario Dormitorum de la plaza de La Candelaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz e Igualdad y Diversidad, celebró el jueves el sorteo para el orden de participación de los concursantes de la Gala Dragnaval 2026.

Sorteo de la Gala Dragnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La Gala Dragnaval 2026, se celebrará el Lunes de Carnaval, el próximo 16 de febrero, a las 20:00 horas, en el escenario Dormitorum de la plaza de La Candelaria.

La cita tuvo lugar en el escenario principal del Carnaval 2026, en el Recinto Ferial, y contó con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, con la concejala de Igualdad y Diversidad, Gladis de León, y además, con la que será la presentadora de la gala, Exhuberancia Carey.

Orden de actuación

De esta forma, los 12 participantes conocen desde hoy el orden con el que actuarán en la Gala Dragnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. El sorteo quedó determinado de la siguiente manera:

1. Hocklin

2. Havana Rey

3. Zayra González

4. Dummy Porcelain

5. Demii

6. Joel Peraza

7. Hary Vicious

8. Zhora León

9. Karen Danger

10. Kiki Nobi Narie

11. Isabella y Punto

12. Fiona Fairfax

