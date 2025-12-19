ES NOTICIA

Un hombre herido tras ser apuñalado en Telde

RTVC / Europa PRESS
En la zona de San José de las Longueras, en Telde, apuñalaron a un hombre en el abdomen y lo trasladaron al hospital

Un hombre de unos 50 años resultó herido tras sufrir un presunto apuñalamiento en la noche de este jueves en la calle Maninidra, próxima a la zona de San José de las Longueras, en Telde (Gran Canaria).

Según informó la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas, cuando la sala operativa envió un coche policial a la citada vía. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que un hombre presentaba una herida en el abdomen.

El personal de una ambulancia atendió al herido en el lugar, donde constataron que tenía un corte no profundo, al que aplicaron unos cuatro puntos de sutura. A continuación, lo trasladaron al Hospital Insular de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, para su observación.

Actualmente la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y conocer los motivos de la agresión, por lo que en estos momentos tampoco hay detenidos, ya que se está a la espera de tomarle declaración al herido.

