Hombre herido de carácter moderado tras un atropello en Tenerife

Un hombre de 46 años ha resultado herido de carácter moderado tras un atropello en el Polígono industrial, en el municipio tinerfeño de Güímar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 6:36 horas una llamada alertó al 112 del atropello por un automóvil de una persona que precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario atendió al afectado y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con diversos traumatismos.