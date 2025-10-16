Conoce todos los detalles del 51º Rallye Isla de Tenerife 2025: horarios, recorridos y tramos de esta prueba decisiva para la temporada del motor

51º Rallye Isla de Tenerife 2025: horarios, recorridos y tramos. Imagen de Archivo

Tenerife se prepara para el 51º Rallye Orvecame Isla Tenerife, una cita del motor crucial para definir los principales campeonatos que tendrá lugar el 17 y 18 de octubre.

A falta de conocer la lista oficial, por lo pronto hay alrededor de 90 inscritos. Esta competición será crucial en la temporada, especialmente decisivo en el Campeonato Provincial de Rallyes de Tenerife y el Campeonato AON de Rallyes de Tenerife, así como en los certámenes regional e insular de Vehículos de Regularidad.

Recorrido y kilómetros

El rallye contará con ocho tramos en un recorrido total de 365,17 kilómetros, de los cuales 90,02 corresponderán a los tramos cronometrados.

Tramos y horarios

Viernes 17 de octubre

9:00 horas: Apertura del Parque de Asistencias (Muelle de Enlace, Puerto Santa Cruz)

20:00 horas: Ceremonia de Salida (Plaza España – Plaza Cabildo)

20:30 horas: Publicación de la Lista de Autorizados, Orden y Hora de Salida

Sábado 18 de octubre

08:58 horas: TC 1: PORIS – ARICO VIEJO (14,33 KM)

10:01 horas: TC 2: EL ESCOBONAL – GÜÍMAR (9,73 KM)

11:46 horas: TC 3: PORIS – ARICO VIEJO (14,33 KM)

12:49 horas: TC 4: EL ESCOBONAL – GÜÍMAR (9,73 KM)

15:34 horas: TC 5: ARAFO – LOS LOROS (12,61 KM)

16:27 horas: TC 6: LA ESPERANZA – CASAS ALTAS (8,34 KM)

19:00 horas: TC 7: ARAFO – LOS LOROS (12,61 KM)

19:53 horas: TC 8: LA ESPERANZA – CASAS ALTAS (8,34 KM)

20:30 horas: Podio Fin de Rallye (Plaza España, Cabildo)

21:30 horas: Entrega de Trofeos (Pódium – Plaza España, Cabildo)