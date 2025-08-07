Los especialistas de la unidad de lesiones medulares del Insular atendieron durante el pasado año un total de 44 pacientes en hospitalización

Atendidas en los últimos cinco años 13 personas por lesiones medulares ocasionadas por zambullidas

La tercera causa de accidentes medulares en Canarias es tirarse de cabeza en el mar. En el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en los últimos cinco años se han atendido a 13 pacientes que han ingresado por lesiones medulares por zambullidas.

El perfil, en el 90% de los casos, es un hombre menor de 30 años, canario o turista extranjero.

Los profesionales de la unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria piden precaución con las zambullidas en esta época del año.

Los responsables de esta Unidad recuerdan, además, que no se debe bajar la guardia en materia de seguridad en la carretera y tener precaución con los deportes acuáticos en esta época del año.

El pasado año los profesionales atendieron un total de 44 pacientes en hospitalización. Los profesionales de Lesionados Medulares del Complejo Hospitalario recuerdan que las caídas siguen siendo la primera causa de lesión medular en Canarias, los accidentes de tráfico (accidentes de coche y moto) son la segunda causa y las zambullidas la tercera causa de lesión medular.

Aumento de lesiones traumáticas

A lo largo de los últimos años se ha registrado un aumento de las lesiones traumáticas debido a caídas en personas mayores de 60 años. Para prevenir las caídas los especialistas destacan que debemos prestar atención a los siguientes puntos.