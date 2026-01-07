Hospitalizado en estado crítico tras una agresión en Tenerife

La Policía Nacional realizó las primeras maniobras de reanimación a la víctima de la agresión en el sur de Tenerife, que estaba en parada cardiorrespiratoria, hasta la llegada de la ambulancia

Un hombre de 50 años ha sido hospitalizado en estado crítico tras una agresión en una calle de Arona, al sur de Tenerife.

El incidente ocurrió en la calle Juan Reverón Sierra, adonde se dirigieron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 00:54 horas de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras ser agredido.

Calle Juan Reverón Sierra, Arona, Tenerife, donde un hombre fue herido de gravedad en una agresión

Efectivos de Policía Nacional prestaron la primera asistencia al afectado. Tras confirmar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a practicar maniobras de reanimación.

El Centro de Salud de Los Cristianos desplazó tres ambulancias al lugar. Un médico y un enfermero del Servicio de Urgencias Canario continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada que lograron recuperar al afectado.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo la Policía Nacional se encargó de instruir las diligencias correspondientes.