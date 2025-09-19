Una reyerta en Arrecife ha acabado con un hombre de 30 años hospitalizado por sufrir heridas por arma blanca y policontusiones

Hospitalizado en estado grave a resultas de una reyerta en Arrecife

Un hombre de 30 años ha sido hospitalizado en estado grave en Lanzarote a resultas de una reyerta en la que sufrió heridas por arma blanca y policontusiones a mediodía de este viernes en una vía pública de la capital de la isla, Arrecife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Llamadas de varios testigos alertaron al 112 de que dos personas estaban peleando en la calle. Se activó a personal del Servicio de Urgencias Canario, que desplazó hasta el lugar dos ambulancias. También llegaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, explica en un comunicado el 112.

Centro que relata que al llegar a la zona se encontraron solo a uno de los implicados en la riña, pues el otro abandonó el escenario de los hechos en un vehículo particular antes de que arribaran allí.

Traslado al hospital

Y detalla que los sanitarios le prestaron asistencia y, una vez estabilizada su situación, procedieron a trasladarlo al Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife, donde ingresó con diagnóstico de heridas por arma blanca y policontusiones de carácter grave.

En tanto que los agentes de los cuerpos policiales movilizados por el suceso instruyeron las diligencias correspondientes en relación a los hechos.