Hospiten apuesta por la excelencia médica

El Hospital Universitario Hospiten Rambla incorpora el Robot Da Vinci Xi: cirugía robótica de vanguardia

El Hospital Universitario Hospiten Rambla da un paso más hacia la excelencia médica con la incorporación del sistema quirúrgico Da Vinci Xi.

Una plataforma de cirugía robótica de última generación que permitirá realizar intervenciones de alta precisión en las especialidades de cirugía general, ginecología y urología.

Hospital Universitario Hospiten Rambla _Da Vinci Xi

Esta tecnología innovadora refuerza el compromiso del centro con la calidad asistencial y la seguridad del paciente, posicionándolo a la vanguardia de la medicina mínimamente invasiva y de precisión.

El sistema quirúrgico Da Vinci Xi representa la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva.

Múltiples ventajas tanto para el paciente como para el cirujano

En este procedimiento el cirujano controla, de manera manual, los mandos de la consola ubicada en el quirófano, mientras el sistema traduce con precisión estos movimientos en acciones de los brazos robóticos.

El sistema, superior a versiones anteriores, ofrece múltiples ventajas tanto para el paciente; como incisiones mínimas, mejores resultados estéticos o una menor necesidad de transfusiones, como para el cirujano; acceso optimizado a áreas anatómicas complejas, mayor precisión en la disección anatómica o eliminación del temblor fisiológico, así como para el sistema sanitario y la comunidad, al reducir el tiempo de hospitalización, optimizar el uso de recursos y disminuir la incidencia de complicaciones, mejorando así la seguridad del paciente.

Concretamente, entre las características que diferencian al Da Vinci Xi de otras versiones anteriores se encuentran la longitud de sus brazos —más largos y delgados—, un mayor rango de movimiento, un mejor acceso a la anatomía del paciente y un diseño optimizado, que ofrece una mayor flexibilidad y una mejor configuración del sistema, lo que lo hace idóneo para procedimientos complejos.

Asimismo, el robot está diseñado para operaciones que requieren acceso a varios cuadrantes del cuerpo, siendo el más adecuado para intervenciones quirúrgicas complejas y que demandan una mayor destreza y flexibilidad.

Da Vinci Xi en cifras

En 2024, en España el número de instalaciones superó las 1.400 unidades, alcanzando un total de más de 9.000 sistemas robóticos da Vinci disponibles en centros hospitalarios de todo el mundo. En España y Portugal, el sistema robótico Da Vinci ha demostrado un crecimiento constante.

Así, este sistema de cirugía mínimamente invasivo fue desarrollado con el objetivo de ofrecer la tecnología más avanzada a los cirujanos, permitiendo tratar patologías complejas con una precisión sin igual y garantizando a los pacientes procedimientos menos invasivos y tiempos de recuperación más rápidos.

En conclusión, Hospiten apuesta por la excelencia médica, con la incorporación del robot quirúrgico Da Vinci XI, en el Hospital Universitario Hospiten Rambla.