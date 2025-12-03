Hospiten impulsa la cirugía robótica en Urología

El Hospital Universitario Hospiten Rambla incorporó recientemente el sistema quirúrgico que ha permitido realizar intervenciones de alta precisión

El Hospital Universitario Hospiten Rambla incorporó recientemente el sistema quirúrgico Da Vinci Xi, que ha permitido realizar intervenciones de alta precisión en las especialidades como la Urología.

De esta manera se pretende visibilizar la importancia de la salud masculina, en el mes en que se conmemora la iniciativa Movember.

Dr. Ramos y Dra. Vivancos

El Dr. Víctor Ramos, urólogo del Hospital Universitario Hospiten Rambla, afirma que “la cirugía robótica representa un adelanto en la técnica quirúrgica laparoscópica convencional. Es una plataforma que nos permite hacer una cirugía de mayor seguridad y de mayor precisión”.

Se trata de un robot que se denomina “esclavo, que significa que hace exactamente lo que haga el cirujano, es decir, que no va a hacer ni más ni menos, sino que repite los movimientos que hace el especialista”, apunta.

“La ventaja es que, a mí, como cirujano, me permite una mejor visualización de las estructuras. Tengo una visión aumentada, una visión en tres dimensiones que la laparoscopia convencional no suele aportar. Permite magnificar las estructuras y los tejidos en la visión del cirujano”, explica el Dr. Ramos.

Este sistema minimiza y puede llegar a eliminar el temblor fino que tienen todos los profesionales al trabajar, lo que genera también una mayor precisión.

Asimismo, el urólogo afirma que “esta cirugía robótica lo que aporta es ventajas de visión, fiabilidad, menos temblor y mayor delicadeza.

Hace que el riesgo de sangrado o pérdidas hemáticas de sangre del paciente sean menores, con lo cual, la recuperación siempre es más sencilla y fácil. Tienen menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida”.

Por su parte, la Dra. Sofía Vivancos, uróloga del Hospital Universitario Hospiten Rambla, destaca que “donde se ve realmente beneficio es en el cáncer de próstata, ya que permite la preservación de la continencia tan importante después de este tipo de cirugía y de la disfunción eréctil”.

“Se puede extrapolar a la cirugía renal, sobre todo en tumores renales pequeños, intentar hacer una tumorectomía renal con un menor tiempo de isquemia y, también en tumores renales que son muy posteriores donde la laparoscopia hace más difícil el acceso”, resalta la Dra. Vivancos.

De igual forma, este sistema se puede emplear en cirugías como las pieloplastias, que es la cirugía que se realiza en pacientes que nacen o que tienen una estenosis o estrechamiento de la unión de la pelvis renal y el uréter.

“Y también en cirugías oncológicas complejas, donde existe una colaboración con los cirujanos generales o con los ginecólogos”.

Hospiten consolida su compromiso por las cirugías robóticas, que permiten a los especialistas disponer de sistemas más vanguardistas y precisos. Todo ello con el firme objetivo de ofrecer a los pacientes una mejor atención y calidad de vida.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura.

Comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist.

Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de dos millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.

MD Anderson Cancer Center Madrid forma parte de Hospiten y es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.).

Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.