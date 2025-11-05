Hospiten se estrena en la Feria Mi Bebé y Yo

El grupo hospitalario presenta la nueva plataforma digital MiVidaPostparto.com

Hospiten participará por primera vez en la Feria Mi Bebé y Yo, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en IFEMA (Madrid). El objetivo del grupo hospitalario es reforzar su compromiso con las familias en la etapa perinatal y su vocación de ofrecer un cuidado integral en la maternidad.

La 25.ª edición de la feria Mi Bebé y Yo, un encuentro de referencia en maternidad y crianza, reúne cada año a miles de familias, profesionales y marcas del sector materno-infantil.

La feria se consolida como un punto de encuentro para el diálogo, la formación y el descubrimiento de nuevas soluciones para el bienestar familiar.

En este contexto, la incorporación de Hospiten busca acercar su experiencia médica y su modelo de atención personalizada a un público que valora la confianza, la seguridad y la calidad asistencial.

María Domínguez, matrona Hospiten Estepona

Comunidad para compartir experiencias

Durante el encuentro, Hospiten presentará su nuevo proyecto digital, orientado a apoyar a las madres durante los doce meses posteriores al parto. MiVidaPostparto.com reúne vídeos prácticos y cortos sobre lactancia, sueño, recuperación física, crianza o pareja; integra consejos de profesionales como matronas y especialistas en pediatría, psicología y ginecología y proporciona apoyo emocional para afrontar el cansancio y los cambios físicos y emocionales de esta etapa.

Incluye, además, una comunidad para compartir experiencias en la que las madres puedan sentirse acompañadas.

La plataforma, que ya funciona en versión web y, en breve, también podrá descargarse como App en iOS y Android, está diseñada especialmente para quienes han dado a luz en centros Hospiten, aunque también está disponible mediante suscripción para madres que quieren hacer uso de esta.

Este proyecto refleja la apuesta de la compañía por la innovación digital aplicada a la salud, ampliando su atención más allá del entorno hospitalario y ofreciendo un acompañamiento continuo a las familias desde cualquier lugar.

El stand de Hospiten, de seis metros cuadrados, contará con la presencia de María Domínguez, matrona del hospital Hospiten Estepona y creadora de Madrazas, comunidad en redes sociales de maternidad.

Sorteos cada seis minutos

Reconocida por su labor educativa y de acompañamiento a madres, Domínguez estará disponible para conversar con las visitantes y compartir su experiencia profesional.

Hospiten organizará sorteos cada seis minutos durante toda la feria en su stand, con material informativo sobre MiVidaPostparto.com y bolsas de regalo con contenido sorpresa para los visitantes.

Para acceder al stand de Hospiten será necesario entrar por la Puerta Sur de IFEMA y dirigirse al Pabellón 5.

El stand número 40 estará ubicado cerca del Área de Lactancia. En el siguiente enlace se pueden comprar las entradas, gratuitas para menores de 13 años.

Con esta participación, la red hospitalaria internacional refuerza su compromiso con la atención integral a las mujeres en todas las etapas del embarazo y el postparto.

El grupo cuenta con unidades especializadas en maternidad y obstetricia en sus centros hospitalarios, donde ofrece atención personalizada, seguridad y cercanía, garantizando a cada madre una experiencia de parto positiva.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de dos millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.

MD Anderson Cancer Center Madrid forma parte de Hospiten y es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.