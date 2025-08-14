Se trata de un procedimiento terapéutico utilizado para generar un efecto inmunomodulador en diversas enfermedades

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, realiza con éxito su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea, un procedimiento terapéutico utilizado con objetivo de generar un efecto inmunomodulador en diferentes enfermedades como en el Linfoma T cutáneo, el rechazo del trasplante de órgano sólido y en la enfermedad de injerto contra receptor, entre otras.

El Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea. HUC

Se trata de una técnica en la que a través de una máquina de aféresis se separan las células mononucleares del resto de componentes de la sangre para exponerla a radiación ultravioleta-A (UVA), en presencia de un fármaco fotosensibilizante (8-metoxaleno).

Posteriormete, son reinfundidas al paciente, según ha explicado el propio Complejo Hospitalario en una nota de prensa.

Esta sesión de fotoaféresis extracorpórea, primera que se realiza en el HUC en Tenerife, la llevó a cabo por un equipo médico y de enfermería del área de Aféresis Terapéutica perteneciente al servicio de Hematología y Hemoterapia.

El paciente tratado en el HUC on fotoaféresis extracorpórea, trasplantado de pulmón, mostró satisfacción al no tener que desplazarse a Gran Canaria por este motivo.