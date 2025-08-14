ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El HUC en Tenerife realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Se trata de un procedimiento terapéutico utilizado para generar un efecto inmunomodulador en diversas enfermedades

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, realiza con éxito su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea, un procedimiento terapéutico utilizado con objetivo de generar un efecto inmunomodulador en diferentes enfermedades como en el Linfoma T cutáneo, el rechazo del trasplante de órgano sólido y en la enfermedad de injerto contra receptor, entre otras.

El Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea. HUC
El Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea. HUC

Se trata de una técnica en la que a través de una máquina de aféresis se separan las células mononucleares del resto de componentes de la sangre para exponerla a radiación ultravioleta-A (UVA), en presencia de un fármaco fotosensibilizante (8-metoxaleno).

Posteriormete, son reinfundidas al paciente, según ha explicado el propio Complejo Hospitalario en una nota de prensa.

Esta sesión de fotoaféresis extracorpórea, primera que se realiza en el HUC en Tenerife, la llevó a cabo por un equipo médico y de enfermería del área de Aféresis Terapéutica perteneciente al servicio de Hematología y Hemoterapia.

El paciente tratado en el HUC on fotoaféresis extracorpórea, trasplantado de pulmón, mostró satisfacción al no tener que desplazarse a Gran Canaria por este motivo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

En directo | La Ceremonia Guanche revive el hallazgo de la Virgen de Candelaria

Herido moderado un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

La Palma aprueba la reconstrucción del CEIP La Laguna, afectado por el volcán

El Tenerife ficha en propiedad al joven delantero gallego Noel López

Rescatadas dos personas y un perro en el incendio de una vivienda en Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025