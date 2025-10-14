La huelga general convocada en España para este miércoles 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino se mantiene a pesar de la firma de la paz entre Israel y Hamás

Este miércoles, 15 de octubre, está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el genocidio en Gaza, unas movilizaciones que se mantienen pese a la firma de la paz entre Israel y Hamás. A pesar de que la tregua ha sido confirmada oficialmente y se han liberado 20 rehenes israelíes vivos y 2.000 presos palestinos, las organizaciones convocantes mantiene activas las movilizaciones.

Huelga del 15 de octubre por Palestina en Canarias: consulte aquí los horarios, paros e itinerarios.

Quién convoca

En Canarias, los sindicatos CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores canarios para que se sumen a la huelga general por Palestina convocada para este miércoles 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino.

La convocatoria contempla paros en todos los centros de trabajo y movilizaciones en las islas de hasta dos horas en algunos de los tres turnos establecidos: de 10.00 a 12.00, de 17.00 a 19.00 y de 2.00 a 4.00 horas.

Qué se demanda

Esta jornada de movilización, convocada por CCOO y UGT y a la que se han sumado la Confederación Intersindical, los Sindicatos Comisiones de Base, Solidaridad Obrera y la Alternativa Sindical de Clase, además de varias plataformas ciudadanas, se completará con asambleas, concentraciones y actos de protesta en múltiples ciudades españolas para exigir:

La aplicación de medidas internacionales contra el Gobierno israelí por crímenes de guerra y de lesa humanidad

El alto el fuego inmediato (que ya se firmó este lunes)

El fin de la ocupación ilegal e histórica de Palestina y de la limpieza étnica del pueblo palestino

Horarios, paros e itinerarios en Canarias

14 octubre

Tenerife, 19:00 horas : Concentración por fuera del Pabellón de Deportes Santiago Martín durante el partido del Canarias contra un equipo israelí.

Concentración por fuera del Pabellón de Deportes Santiago Martín durante el partido del Canarias contra un equipo israelí. Lanzarote, toda la mañana: piquetes informativos en los centros de trabajo.

15 octubre