La huelga general convocada en España para este miércoles 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino se mantiene a pesar de la firma de la paz entre Israel y Hamás
Este miércoles, 15 de octubre, está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el genocidio en Gaza, unas movilizaciones que se mantienen pese a la firma de la paz entre Israel y Hamás. A pesar de que la tregua ha sido confirmada oficialmente y se han liberado 20 rehenes israelíes vivos y 2.000 presos palestinos, las organizaciones convocantes mantiene activas las movilizaciones.
Quién convoca
En Canarias, los sindicatos CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores canarios para que se sumen a la huelga general por Palestina convocada para este miércoles 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino.
La convocatoria contempla paros en todos los centros de trabajo y movilizaciones en las islas de hasta dos horas en algunos de los tres turnos establecidos: de 10.00 a 12.00, de 17.00 a 19.00 y de 2.00 a 4.00 horas.
Qué se demanda
Esta jornada de movilización, convocada por CCOO y UGT y a la que se han sumado la Confederación Intersindical, los Sindicatos Comisiones de Base, Solidaridad Obrera y la Alternativa Sindical de Clase, además de varias plataformas ciudadanas, se completará con asambleas, concentraciones y actos de protesta en múltiples ciudades españolas para exigir:
- La aplicación de medidas internacionales contra el Gobierno israelí por crímenes de guerra y de lesa humanidad
- El alto el fuego inmediato (que ya se firmó este lunes)
- El fin de la ocupación ilegal e histórica de Palestina y de la limpieza étnica del pueblo palestino
Horarios, paros e itinerarios en Canarias
14 octubre
- Tenerife, 19:00 horas: Concentración por fuera del Pabellón de Deportes Santiago Martín durante el partido del Canarias contra un equipo israelí.
- Lanzarote, toda la mañana: piquetes informativos en los centros de trabajo.
15 octubre
- Gran Canaria, 11:00 horas: Concentración en el Aeropuerto de Gran Canaria (Terminal de Salidas)
- Fuerteventura, 10:00 horas: concentración C/ Primero de Mayo, 64 frente a la Delegación de Gobierno
- Tenerife, 11:00 horas: Asamblea informativa de delegados/as del Ayuntamiento de Tacoronte en Plaza del Cristo.
- Tenerife, 18:00 horas: Concentración en Plaza Weyler.
- Gran Canaria, 18:00 horas: Manifestación desde el parque de San Telmo a la plaza de la Feria
- Lanzarote, 18:30 horas: Manifestación que parte de la Casa Amarilla de la calle Real, rodeando el Charco y termina en cines Atlántida.