Los convocantes de las manifestaciones han decidido continuar con las protestas a pesar del acuerdo de paz anunciado en los últimos días

Este miércoles 15 de octubre está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el genocidio en Gaza, unas protestas que ayer se hicieron oír con la cacerolada a las puertas del Santiago Martín por el partido contra el Herzliya israelí convocada por colectivos de apoyo a Palestina y que hoy se desarrollarán durante todo el día.

Canarias arranca la jornada de huelga general en apoyo a Palestina. Imagen de archivo.

Las movilizaciones que se mantienen pese a la firma de la paz entre Israel y Hamás. A pesar de que la tregua ha sido confirmada oficialmente y se han liberado 20 rehenes israelíes vivos y 2.000 presos palestinos, las organizaciones convocantes mantiene activas las movilizaciones.

Esta jornada de movilización, convocada por CCOO y UGT y a la que se han sumado la Confederación Intersindical, los Sindicatos Comisiones de Base, Solidaridad Obrera y la Alternativa Sindical de Clase, además de varias plataformas ciudadanas, se completará con asambleas, concentraciones y actos de protesta en múltiples ciudades españolas para exigir el fin de la ocupación ilegal e histórica de Palestina y de la limpieza étnica del pueblo palestino y la aplicación de medidas internacionales contra el Gobierno israelí por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Horarios, paros e itinerarios este miércoles

15 octubre

Gran Canaria, 11:00 horas : Concentración en el Aeropuerto de Gran Canaria (Terminal de Salidas)

Concentración en el Aeropuerto de Gran Canaria (Terminal de Salidas) Fuerteventura, 10:00 horas : concentración C/ Primero de Mayo, 64 frente a la Delegación de Gobierno

concentración C/ Primero de Mayo, 64 frente a la Delegación de Gobierno Tenerife, 11:00 horas : Asamblea informativa de delegados/as del Ayuntamiento de Tacoronte en Plaza del Cristo.

Asamblea informativa de delegados/as del Ayuntamiento de Tacoronte en Plaza del Cristo. Tenerife, 18:00 horas : Concentración en Plaza Weyler.

Concentración en Plaza Weyler. Gran Canaria, 18:00 horas : Manifestación desde el parque de San Telmo a la plaza de la Feria

Manifestación desde el parque de San Telmo a la plaza de la Feria Lanzarote, 18:30 horas: Manifestación que parte de la Casa Amarilla de la calle Real, rodeando el Charco y termina en cines Atlántida.

Además, los trabajadores están llamados concentrarse en sus centros de trabajo, tanto públicos como privados, que contempla paros en todos los centros de trabajo y movilizaciones en las islas de hasta dos horas en algunos de los tres turnos establecidos: de 10.00 a 12.00, de 17.00 a 19.00 y de 2.00 a 4.00 horas.