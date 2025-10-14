Cacerolada a las puertas del Santiago Martín por el partido contra el Herzliya israelí

El Herzliya israelí se enfrenta al La Laguna Tenerife en la Champions de Baloncesto en un partido declarado de alto riesgo. En la puerta, cacerolada convocadas por colectivos de apoyo a Palestina

El foco esta noche está puesto en el pabellón Santiago Martín, donde el La Laguna Tenerife juega partido de Champions, a puerta cerrada, ante el equipo israelí del Herzliya. El partido ha sido declarado de alto riesgo.

Cacerolada en protesta por el partido de La Laguna Tenerife contra el Herzliya israelí



Esto llevó al club tinerfeño a tomar la decisión de cerrar el acceso al público. El choque está en juego con una llamativa imagen de las gradas vacías. Y la previa ha estado marcada por las protestas en los exteriores en gesto solidario en apoyo a Palestina.