ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Huelga indefinida en el 112 , SUC y resto de GSC a partir del 25 de agosto

RTVC
RTVC

El paro de los servicios de emergencias de Canarias comienza el 25 de agosto por la intención de dividir servicios esenciales, la falta de inversión y el deterioro de la gestión y del trato al personal, explica Comisiones Obreras

Los comités de huelga que representan al Cecoes 112, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, al Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y al resto de unidades de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC, S.A.) anuncian una huelga indefinida que comenzará el 25 de agosto. Las razones son la intención de dividir servicios esenciales, la falta de inversión y el deterioro de la gestión y del trato al personal.

Informa RTVC.

Los comités denuncian la «posible ruptura» de un modelo integrado que la ciudadanía y el Parlamento de Canarias han valorado de forma «insuperable» durante más de tres décadas, y que hoy se pone en riesgo por decisiones adoptadas de espaldas a los equipos y a la sociedad

Asimismo, se acumulan incumplimientos laborales: cambios de cuadrantes, turnos sin cubrir, falta de publicación de horarios, contrataciones al margen de las listas de reserva y vulneración de derechos reconocidos tras conflicto colectivo y aprobados por varias consejerías y por el Consejo de Gobierno.

El Cecoes 112 es un centro donde «cada segundo es crítico». La separación orgánica y operativa de unidades clave —como el SUC— comprometería la visión global, la priorización y la asignación inmediata de recursos, aumentando el riesgo de errores y de descoordinación en incidentes simultáneos. Los comités subrayan que la correcta coordinación exige un servicio integrado y alertan de que la división generaría fricciones internas y un peor servicio al ciudadano.

Huelga indefinida en el 112 , SUC y resto de GSC: Imagen de archivo de la Sala operativa del 112 Canarias.
Huelga indefinida en el 112 , SUC y resto de GSC: Imagen de archivo de la Sala operativa del 112 Canarias.

Exigencias al Gobierno de Canarias

Las organizaciones convocantes reclaman al Ejecutivo autonómico y a las consejerías implicadas: paralizar cualquier operación de separación de servicios y mantener el modelo integrado de coordinación; cumplir de inmediato los derechos laborales acordados y firmados por todas las partes; aportar la inversión prometida y dotar de medios humanos y técnicos a Administración, Facturación, RR. HH., División Económica, Unidad Técnica, CECOES y SUC; y renovar los equipos directivos responsables del deterioro de la gestión.

Los comités preguntan asimismo por la paralización del encargo de Planificación y Calidad efectuado por la Dirección General de Emergencias, y piden explicaciones sobre las razones y el impacto que esa decisión tendría en la profesionalización del servicio.

Los representantes sindicales instan al presidente del Gobierno de Canarias y a las consejerías de Política Territorial y de Sanidad a abrir una mesa de negociación urgente, ordenar GSC y garantizar que cualquier reforma se haga sin poner en riesgo un servicio crítico para la población ni las condiciones de más de 300 familias trabajadoras.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Calor «inhumano» en el HUC en Tenerife con temperaturas de hasta 40 grados

Madrid anuncia tres nuevos traslados de menores desde Canarias «en los próximos días»

Prohibido el baño en la playa de La Garita, en Lanzarote, por la presencia de dragones azules

Las fiestas de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, arrancan este jueves con tradición y un concurso de gofio y mojo

Encuentran muerto al vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano en Telde

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025