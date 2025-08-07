Huelga de los trabajadores del 112 en Canarias

Los trabajadores y trabajadoras del 112 convocan una huelga ante la decisión del Gobierno de Canarias de dividir la empresa

André Hernández Santana, Presidente Comité de Empresa de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.

Los empleados y empleadas de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, GSC, 112, plantean una huelga ante la decisión de dividir la empresa.

Los trabajadores del 112 temen que se pierda la estabilidad laboral y profesional de los equipos de emergencias. RTVC.

El equipo humano teme que con esta medida peligre la calidad y la continuidad del servicio y seguridad para la ciudadanía.

Las salas del 112 gestionan y coordinan todos los medios sanitarios y no sanitarios en todos los municipios del archipiélago. Por esta razón, inciden en que esta separación puede debilitar el sistema de atención inmediata.

Fechas por determinar de la huelga

Los sindicatos no han concretado las fechas de los paros. Afirman que todos están contra la división de la empresa. Los comités de empresa advierten, «esta ruptura comprometería la capacidad de respuesta ante emergencias y fragmentaría un modelo que ha demostrado ser eficaz y coordinado».

Piden al Gobierno de Canarias que reconsidere esta decisión y «cumpla con los compromisos de reforzar y hacer crecer la Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.





