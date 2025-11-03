Fuego, Omega y Danny Romero serán algunos de los encargados de poner en pie el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife en “I Love Reggaeton”

La música urbana volverá a hacer vibrar Tenerife este viernes 7 de noviembre con la llegada de “I Love Reggaeton”, un festival que reunirá a algunos de los nombres más reconocidos del género. La cita será en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife, donde los ritmos del reggaetón clásico y el merengue urbano encenderán la noche.

Cartel

El evento contará con un cartel de lujo, encabezado por artistas internacionales como Omega, considerado “El Fuerte” del merengue urbano y conocido por éxitos como “Si no me amas” o “Chambonea”; Fuego, autor del himno “Una vaina loca”; y Fulanito, pionero del merengue house con temas como “Guallando” y “Callaíta”.

También subirán al escenario Lorna, famosa por el clásico “Papi chulo”; Danny Romero, intérprete canario de éxitos como “Motívate” y “Agáchate”; Carlitos Rossy, referente del reggaetón romántico; El Chuape, Xriz, Dixson Waz, Jose de Rico, Dr. Bellido, Pilson y Clase A, completando una noche que promete repasar los grandes temas que marcaron una época.

Cartel completo.

Entradas

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento. Cuentan con promociones especiales de 5 entradas al precio de 4 para quienes quieran disfrutar del espectáculo en grupo.