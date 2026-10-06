Un equipo liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias mejora la precisión para estudiar las huellas que dejó el Universo poco después del Big Bang

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha liderado una investigación internacional que permite estudiar con mayor precisión los primeros momentos del Universo. El trabajo, publicado en la revista científica Astronomy & Astrophysics, presenta un nuevo método para analizar la distribución de galaxias y buscar señales de lo que ocurrió instantes después del Big Bang.

El IAC busca huellas del universo en los mapas de galaxias / RTVC

Los científicos creen que, tras el nacimiento del Universo, se produjo una expansión extremadamente rápida conocida como inflación cósmica. Durante una fracción mínima de segundo, el Universo aumentó su tamaño de forma extraordinaria. Sin embargo, todavía se desconoce con exactitud qué mecanismo físico provocó ese fenómeno.

Para intentar resolver este misterio, los investigadores analizan cómo están distribuidas las galaxias en el cosmos actual. La idea es que esa distribución puede conservar “huellas” de los procesos que tuvieron lugar hace miles de millones de años.

La nueva técnica mejora un 25 % la precisión de las mediciones realizadas a partir de mapas de galaxias

La principal novedad del estudio es una técnica que aprovecha mejor la información disponible. Además de analizar dónde se encuentran las galaxias, el método estudia cómo cambia el denominado desplazamiento al rojo, un efecto que permite estimar la distancia a la que se encuentran estos objetos.

Gracias a esta nueva herramienta, los investigadores lograron mejorar en un 25 % la precisión de una de las medidas clave para estudiar el Universo temprano. Según el IAC, se trata actualmente de la segunda medición más precisa obtenida mediante catálogos de galaxias y la mejor conseguida con este tipo de muestras fotométricas.

Mirando al futuro

Los responsables del estudio esperan aplicar esta metodología a los grandes proyectos astronómicos que se desarrollarán durante esta década, entre ellos DESI, Euclid, LSST y SPHEREx.

El investigador José R. Bermejo-Climent, autor principal del trabajo, destaca que la cosmología atraviesa un momento especialmente prometedor gracias a la llegada de nuevos datos y herramientas de análisis que permitirán comprender mejor cómo se formó el Universo.

En la investigación también participaron científicos del IAC, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Oxford, la Universidad de Stanford y el Institut d’Astrophysique Spatiale de Francia